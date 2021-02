Nikos Karelis keert terug naar het thuisfront voor een avontuur bij Griekse laagvlieger

Nikolaos Karelis zal zijn loopbaan in eigen land voortzetten. De ex-aanvaller van KRC Genk tekende een contract voor een anderhalf seizoen bij Panetolikos.

Tussen 2016 en 2019 speelde Karelis voor KRC Genk. De Griek was goed voor 23 doelpunten in 56 wedstrijden voor de Limbugers. Doorbreken in de Luminus Arena deed hij door blessureleed echter nooit. De spits keerde terug naar zijn thuisland en kwam uiteindelijk in de Engelse tweede klasse bij Brentford terecht. Daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe, de aanvaller ging daarom bij ADO Den Haag op zoek naar speelminuten. Maar ook in de Eredivisie beleefde hij een minder seizoen.

Nikos Karelis gaat daarom opnieuw voetballen in zijn thuisland. Hij tekende een contract voor anderhalf jaar bij Panetolikos. De nummer 12 in Griekenland. Bij de laagvlieger hoopt de voormalige speler van KRC Genk zijn carrière te herlanceren.