Racing Genk ziet het helemaal zitten: "Laatste vier thuiswedstrijden tegen Anderlecht gewonnen"

Zondag moet RSC Anderlecht naar de Luminus Arena. Voor Genk de ideale gelegenheid om een goede slag te slaan richting PO 1.

Racing Genk heeft in het klassement vijf punten voorsprong op Anderlecht. Het peloton achter Genk is bijzonder groot, met zes ploegen die binnen een wedstrijd verschil op elkaar staan.

Genk is alvast zeker van een nieuw succes. “Maar wij als KRC Genk moeten enkel naar onszelf kijken. Zo heeft onze coach het ook aangegeven”, staat op de clubwebsite te lezen. “We zijn ook nog altijd de beste thuisploeg van de competitie en dat willen we ook blijven. De jongste vier thuiswedstrijden tegen Anderlecht leverden telkens een overwinning op. Vijf op vijf graag!”

John Van den Brom heeft geen geblesseerden of coronabesmettingen in zijn team deze week. Ook Carlos Cuesta is er opnieuw bij na zijn schorsing.