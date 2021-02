Ajax - Sparta Rotterdam, strijd tussen twee broers

Ajax ontmoette vandaag Sparta Rotterdam in de Eredivisie. De twee broertjes Gravenberg streden tegen elkaar om de drie punten.

Recordaankoop Sébastien Haller kwam deze winter over voor 22,5 miljoen. In de eerste helft legde hij de wedstrijd al dood met twee doelpunten. Verdediger Perr Schuurs kon in de blessure tijd de 3-0 ruststand vastleggen via een onrechtstreekse vrije trap.

Henk Fraser, de trainer van Sparta, was duidelijk niet blij met de prestatie van zijn ploeg in de eerste helft. Hij gebruikte maar liefst vier van zijn vijf wissels tijdens de rust. Danzell Gravenberg was de meest opvallende invaller voor de Rotterdammers. Zijn broer, Ryan Gravenberg, stond in de basis bij Ajax. Tijdens het betreden van het veld konden ze er allebei wel om lachen.

Fluisterde Gravenberch hier zijn broertje al in dat hij ging scoren?😉 pic.twitter.com/hGGh50Fklx — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2021

De tweede helft begon op hetzelfde elan voor Ajax. In minuut 50 maakte de 20-jarige Nigeriaan Mohammed Kudus de 4-0 af op aangifte van Dušan Tadić. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de Amsterdammers.

Twee minuutjes later kon uitgerekend Danzell Gravenberg voor een eerredder zorgen. Na een mooi uitgespeelde counter trapte de spits van Sparta de bal tussen de benen van Maarten Stekelenburg. 4-1 dus met nog een kleine 40 minuten te gaan. Echt juichen deed hij niet, Danzell genoot namelijk zijn jeugdopleiding bij de Amsterdammers. Tussen 2017 en 2019 speelde hij in ons land bij Roeselare.

De wedstrijd kabbelde in de tweede helft verder. Ajax had enkele keren de kans om de score nog verder aan te dikken, maar liet dat na. In minuut 90 was het wel prijs, maar aan de andere kant. Invaller Mario Engels maakte een mooie loopactie en zette de bal voor doel. Perr Schuurs liet zich te eenvoudig aftroeven door Danzell Gravenberg die zo zijn tweede van de avond eenvoudig kon binnen duwen.

Belg aan de aftrap

In 21 van de 22 competitiewedstrijden die Sparta Rotterdam dit seizoen speelde stond er altijd een Belg in de verdediging, genaamd Michaël Heylen. Hij miste enkel de wedstrijd tegen PEC Zwolle omdat hij geschorst was. Heylen, die inmiddels 27 jaar oud is, is een jeugdproduct van RSC Anderlecht. Bij Anderlecht kon hij nooit echt doorbreken, maar hij maakte er wel een absolute wereldgoal in de voorrondes voor de Europa League tegen Slavia Praag.