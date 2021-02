Lokeren-Temse stelt ex-speler aan als nieuwe trainer: "Als ik alleen al dat logo zie, begint mijn hart sneller te kloppen"

Chris Janssens krijgt SC Lokeren-Temse onder zijn hoede tijdens het seizoen 2021-2022. De oud-speler van Sporting Lokeren wordt de opvolger van Karel Fraeye.

Janssens speelde van 1996 tot 2001 voor Lokeren. Nadien was hij als speler actief bij het Nederlandse Willem II, Westerlo, Zulte Waregem en Lierse. Bij die laatste club kreeg hij nadien ook de rol van (assistent-)coach. Nadien was hij als T2 aan het werk bij KV Oostende en Cercle Brugge.

Als hoofdcoach was hij dus aan de slag bij Lierse, maar ook bij Eendracht Aalst, FC Dender en Tempo Overijse. Zijn laatste opdracht was bij Destelbergen. Hij bracht de club van derde naar tweede provinciale na 25 overwinningen op 30 wedstrijden.

"Toen de kans zich voordeed, heb ik echt niet lang moeten twijfelen. Als ik alleen al dat logo zie, begint mijn hart sneller te kloppen", aldus Janssens op de clubwebsite. "Ik heb er de vijf mooiste jaren van mijn profcarrière meegemaakt. Sporting Lokeren gaf me de kans om prof te worden. Het eerste jaar was dat nog met Torken, Peeper en Boonen bijvoorbeeld, nadien kwamen de Tsjechen met onder andere Vonasek en Koller en de IJslanders met als boegbeeld Kristinsson. Play-Off I bestond nog niet, maar we zouden er toen vaak erg dicht bij zijn geweest. Fantastische jaren waren het."

"Ik had eerlijk gezegd gedacht dat ik bij Destelbergen zou blijven, maar dit aanbod, nee, dat kon ik echt niet afslaan. Natuurlijk is de uitdaging groot, de club is ambitieus. Maar dat is juist positief. Ik wil spelers die hun truitje nat willen maken, die willen vechten voor elke morzel grond. Die instelling moet je hebben, dat moet in jou zitten. De rest is trainbaar. Ik wil weer de magie voelen van die bijzondere band tussen spelers en supporters."

"Ik ken de huidige spelerskern goed, zowel zij die blijven als de nieuwkomers. Via de livestream zag ik bovendien ook de matchen tegen Seraing, NXT, Brakel en de bekerpartij tegen STVV. Ik heb er zin in. Dat logo moet weer schitteren!”