Recordaankoop van Ajax doet meer dan wat er van hem wordt verwacht

Sébastien Haller doet waarvoor hij is gehaald: goals maken en belangrijk zijn voor Ajax. De Franse aanvaller wist bij zijn aankomst in Ajax meteen te overtuigen.

Nadat Ajax een vinkje vergat te zetten voor de naam van Sébastien Haller, was de Franse spits niet inzetbaar voor de Europa League-wedstrijden van Ajax. Een blunder die ook later in de Europa League nog duur kan komen te staan.

Geweldige cijfers

In de competitie doet Haller méér dan enkel goals maken. In 8 goals was de centrumspits goed voor 5 goals en 5 assists. Ajax betaalde 22.5 miljoen voor de 26-jarige speler van West Ham. Een contract tot juni 2025 werd vastgelegd en zo lijkt de duurste aankoop uit de geschiedenis van Ajax echt wel te gaan renderen.

Afgelopen weekend was Haller nog goed voor twee goals. FIFA Ultimate Team besloot om de doelpuntenmaker van Ajax op te nemen in het 'Team of the Week'.

The Cool Bird has landed in the Team of the Week. 🐦Wanna win his signed FUT card?🃏⇩— AFC Ajax (@AFCAjax) February 26, 2021

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Groningen. Het verschil met achtervolger PSV bedraagt zes punten. Ajax heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.