Belangrijke dag in Nederland: ook in Eredivisie dominante kracht, tenzij duel tussen nummers 1 en 2 kantelmoment is

Eén zaak hebben de Jupiler Pro League en de Eredivisie met mekaar gemeen: de dominantie van de leider spreekt boekdelen. Zoals Club Brugge in België door de competitie swingt, zo heerst Ajax in Nederland. Toch staat er vandaag een mogelijk bepalend duel op het programma.

Als corona er niet had voor gezorgd dat er vorig seizoen in Nederland geen titel werd uitgereikt, was Ajax de voorbije twee jaar landskampioen geweest. De Amsterdammers lijken alsmaar meer het Nederlandse voetbal in een wurggreep te houden, want dit seizoen is er voorlopig geen houden meer aan.

Ze hebben de beste aanval, de beste verdediging, hebben zes punten voor op hun naaste belager en hebben een match minder gespeeld. Die grootste uitdager van Ajax is ook dit seizoen PSV. Dat is voorlopig 'best of the rest', al kan het kampioenschap zondagnamiddag in een andere richting gestuurd worden.

© photonews

Om 14u30 vat in Eindhoven de topper PSV - Ajax aan. Ajax kan bij winst de titel al ruiken, maar een overwinning van PSV zou de kloof tussen beide teams toch plots reduceren tot drie puntjes. "Dit is een ongelooflijke clash, waar we weer klaar voor zullen moeten zijn", zegt Ajax-trainer Ten Hag. Een nog grotere heerschappij of terug spanning in de competitie? Sowieso is het een cruciaal moment in de Eredivisie.