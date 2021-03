Zou KVO-verdediger optie zijn voor Roberto Martinez? "Als ik sommigen naar Rode Duivels zie gaan, waarom niet?"

KV Oostende blijft het fantastisch doen in onze competitie. Levert het binnenkort ook een Rode Duivel? Het is niet helemaal een utopie. Arthur Theate is zeker één van de sterkhouders in het elftal en houdt het achterin goed overeind.

De 20-jarige Theate is een jeugdinternational en speelt momenteel bij de Belgische beloften. Wie weet kan hij doorstromen naar de Rode Duivels? Roberto Martinez is alleszins nog op zoek naar een goede linksvoetige verdediger. Theate beantwoordt alleszins aan het profiel. "Wie ben ik om te zeggen dat ik bij de Rode Duivels moet gaan spelen? Daar spelen mannen achteraan als Jan Vertonghen. Ik speel nog maar één seizoen in eerste klasse A. Maar als ik sommigen van mijn generatiegenoten naar de Rode Duivels zie gaan, waarom niet?" Vooral bezig met seizoenseinde KVO Voor de goede orde: de jongeman met rugnummer vijf bij KVO houdt de voeten wel degelijk nog altijd op de grond. "De Rode Duivels is niet iets waar ik nu echt in mijn gedachten mee bezig ben. Ik wil gewoon zo verder doen en het seizoen goed uitspelen bij Oostende."