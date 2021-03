Zlatan vrijgesproken van racisme, maar wel nog schorsing mogelijk voor hem en Lukaku

Meer dan een maand geleden kwam het in de derby tussen AC Milan en Inter tot een opstootje tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku.

Zlatan Ibrahimovic had enkele lelijke woorden gezegd over de moeder van Lukaku. Dat pikte de Rode Duivel niet en het tweetal stond kop tegen kop.

Beide spelers kregen tijdens de match een gele kaart voor het incident, maar toch opende de Italiaanse voetbalbond een onderzoek naar het incident. Dat onderzoek is nu afgerond.

La Gazzetta dello Sport laat weten dat Ibrahimovic vrijgesproken wordt voor racisme, maar dat hij en Lukaku zich wel nog moeten verantwoorden voor onsportief gedrag.

Er hangt dus nog een straf in de lucht, maar hoe zwaar die kan zijn of als er een minnelijke schikking komt, is volgens de Italiaanse krant niet duidelijk.