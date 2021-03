Belgische voetbalbond komt vandaag met uitleg over boycot WK in Qatar

Enkele landen roepen op om het WK van 2022 in Qatar te boycotten. De Belgische voetbalbond doet dat niet en zal daarover de nodige uitleg geven.

Na een artikel in The Guardian over het feit dat bij de bouw van de voetbalstadions voor het WK van 2022 in Qatar zeker 6.500 mensen gestorven zijn is voor enkele landen een reden om op te roepen tot een boycot van het WK.

De Belgische voetbalbond gaat niet mee in die redenering en vindt een boycot niet de juiste manier om op deze problemen te reageren, zo weet HLN. Vandaag zal de KBVB een uitgebreide toelichting over het onderwerp geven.

Met deze beslissing volgt België ons buurland Nederland dat stelde dat er diplomatieke druk op Qatar gezet moet worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.