Grote baas van Bayern München is onder de indruk van 'kolos' Romelu Lukaku

Inter Milaan is in de Serie A bezig aan een sterk seizoen en lijkt voor het eerst in een lange tijd een einde te maken aan de hegemonie van Juventus. Romelu Lukaku vindt de netten met de ogen dicht en oogst daarmee lof bij Europese concurrenten.

Karl-Heinz Rummenigge is de voorzitter van Bayern München, maar hij speelde in het verleden ook voor Inter Milaan, een club waar hij tussen 1984 en 1987 actief was. Hij volgt nog steeds de prestaties van zijn vroegere club en is gecharmeerd door het werk van Antonio Conte. "Het is een genoegen om Inter te zien spelen," zei hij in een interview met La Gazzetta dello Sport.

De Bayern-baas is ook onder de indruk van de kwaliteiten van Romelu Lukaku:"Fysiek, is hij een kolos en ook technisch is hij zeer begaafd. Romelu vertrouwt niet alleen op zijn natuurlijke kracht, hij is uitstekend."

Romelu Lukaku heeft sinds zijn komst naar Lombardije week na week blijk gegeven van deze kwaliteiten. "In de derby, gaf hij een uitzonderlijke assist aan Lautaro Martinez. Hij toont technische kwaliteiten die we niet zagen toen hij in Manchester was."