Officiële fanclub van Rode Duivels en Red Flames gaan door het leven onder een nieuwe naam

Donderdag viert de officiële fanclub van onze nationale elftallen '1895' hun tienjarig jubileum. Doorheen deze periode zijn ze uitgegroeid tot een enorme organisatie, maar sinds vandaag gaan ze door het leven onder een nieuwe naam.

In 2011 verslaan de Rode Duivels in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 Oostenrijk nadat Axel Witsel tweemaal aan het kanon stond. Voor het eerst in een lange tijd waren er meer dan 2.000 supporters meegereisd. Het begin van ‘1895’, een naam dat verwijst naar het ontstaan van de KBVB. Tien jaar laten zijn er in totaal 251 fanclubs die herenigd zijn onder 1895, goed voor meer dan 6.000 leden.

De intrede van onze ‘Gouden Generatie’ heeft er voor gezorgd dat er steeds meer supporters zich kwamen aansluiten bij één van de organisaties. Voor hun tiende verjaardag kreeg de supportersverenging ook een nieuwe naam: “Belgian Red Insiders”.

“Als Belgian Red Insiders willen we onze Rode Duivels naar een eerste prijs stuwen, Red Flames aanvuren tijdens het EK in Engeland en tegen eind 2022 één grote voetbalfamilie met heel veel nieuwe leden zijn”, vertelt Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator van de KBVB en het gezicht van 1895 aan Het Nieuwsblad.