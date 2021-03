Eden Hazard moet onderlichaam versterken om opnieuw in actie te kunnen komen

Eden Hazard was de voorbije dagen terug te vinden bij de Rode Duivels, maar nu is hij teruggekeerd naar Madrid.

Eden Hazard was met de Rode Duivels aanwezig op het trainingscentrum in Tubeke om Lieven Maesschalck te ontmoeten. Hij heeft echter zijn koffers al gepakt en is ondertussen al terug in Madrid.

Als hij echter geen operatie ondergaat, zal Eden Hazard een "extreme behandeling en versterking van het onderlichaam (van de buikspieren tot de knieën)" moeten ondergaan, melden de Spaanse media. Zijn gemiste terugkeer zou volgens verschillende artsen ook verband houden met een 'psychosomatisch' probleem.

De Rode Duivel zal dus zijn race tegen de klok voortzetten om zo snel mogelijk terug te keren in de kern van Real Madrid, maar hoopt ook met België te kunnen spelen op de Europees Kampioenschap in juni volgend jaar.