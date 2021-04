Ajax blijft ongeslagen, succes neemt historische proporties aan

Na de overwinning op Heerenveen blijft Ajax nu al maanden onverslaanbaar. De ongeslagen status neemt nu dan ook historische proporties aan.

Door de zege op SC Heerenveen aan het lijstje toe te voegen heeft Ajax doorheen verschillende competities nu al 24 wedstrijden op rij niet meer verloren. Dat is de langste succesreeks sinds 1995. Toen speelden de Amsterdammers nog onder coach Louis Van Gaal en wisten ze maar liefst 42 wedstrijden zonder nederlaag te spelen.

Zondag boekte Ajax de 18e zege in maar liefst 84 dagen. Dat is een overigens ook een nieuw Nederlands record. Momenteel heeft Ajax ook al 69 punten verzameld na 27 wedstrijden in de hoogste klasse. Dat is al van het seizoen 2010-2011 geleden.

Ajax heeft met elf punten een ruime kloof op de nummer twee in Nederland, dat is de grootste voorsprong van deze eeuw bij onze buren. En ze hebben nog een inhaalwedstrijd te goed.