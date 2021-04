Zlatan Ibrahimovic stevig onder vuur in eigen land na ophefmakend artikel

Zweedse media kwamen afgelopen weekend met het verhaal dat de spits van AC Milan in 2011 een leeuw doodschoot in Zuid-Afrika.

Het was de Zweedse tabloid Expressen die het verhaal afgelopen weekend publiceerde. Zlatan zou in 2011 een leeuw hebben neergeschoten in Zuid-Afrika. Met de nodige papieren kan dat en die zou Ibrahimovic ook gehad hebben.

De kritiek in Zweden is gigantisch groot, ook omdat hij de schedel en het vel van het dier naar zijn huis in Malmö liet verschepen. Dierenrechtenorganisatie PETA kwam met een woest statement naar buiten.

“Zlatan Ibrahimovic houdt ervan om zichzelf ‘een leeuw’ te noemen - fel en sterk. Maar het feit dat hij er plezier uit haalt om leeuwen en andere dieren neer te schieten, bewijst dat hij een ellendige lafaard is die toegeeft aan zijn gewelddadige trekjes”, klonk het.

“Er is geen vaardigheid of kracht voor nodig om een dier in gevangenschap in het nauw te drijven en neer te schieten. Het dier heeft nooit de kans gehad om te ontsnappen, terug te vechten of te overleven. Iedereen met een geweten zou huiveren van het idee om dieren te vermoorden voor het plezier of hun lichaamsdelen tentoon te stellen. Ibrahimovic moet dit erkennen en trophy hunting afkeuren.”

Zlatan, die overigens een leeuw op zijn volledige rug als tatoeage heeft, was niet bereikbaar voor commentaar toen Expressen hem dat vroeg.