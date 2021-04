Spelers van Barcelona dringen aan op terugkeer van ex-speler om Champions League te winnen

De spelers van FC Barcelona dringen aan op de terugkeer van Neymar van Paris Saint-Germain. Ze verkiezen hem boven Memphis Depay van Lyon.

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo klinkt in de kleedkamer van FC Barcelona meer en meer de vraag om Neymar van Paris Saint-Germain terug te halen naar de Spaanse competitie.

De spelers menen dat Neymar de missing link is om hen aan de eindzege in de Champions League te helpen. Volgens de krant schortte Neymar de onderhandelingen met PSG over een nieuw contract op en bracht hij Barcelona op de hoogte van zijn interesse.

Neymar speelde van 2013 tot 2017 bij Barcelona. PSG zou Neymar willen vastleggen tot 2026. Mogelijk wordt er gekozen voor een ruil met Ousmane Dembele, want veel beschikbare financiële middelen heeft Barcelona niet om transfers te doen.