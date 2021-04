Ryan Giggs nu ook in staat van beschuldiging gesteld en mag het EK op zijn buik schrijven

Een mishandelingszaak achtervolgt Ryan Giggs al een hele tijd en kost hem nu ook het EK. De bondscoach van Wales werd in november gearresteerd op verdenking van mishandeling. Twee vrouwen zouden door zijn toedoen verwondingen hebben opgelopen.

Giggs kwam vrij op borgtocht, maar hiermee was de zaak nog niet achter de rug. Sportief had dit ook gevolgen: de federatie van Wales had geen keuze om hem voorlopig op non-actief te plaatsen. Zo was Giggs er recent niet bij tijdens de interland tussen België en Wales.

Dwangmatig gedrag

Het Britse openbaar ministerie heeft nu ook beslist om Giggs in staat van beschuldiging te stellen voor de verwondingen van de twee vrouwen en hij wordt er ook van beschuldigd dwangmatig of controlerend gedrag vertoont te hebben tussen december 2017 en november 2020.

Giggs ontkent de aantijgingen, maar moet op 28 april voor het gerechtshof van Manchester en Salford verschijnen. De Welshe voetbalfederatie heeft laten weten dat de nationale ploeg gecoacht zal worden door Robert Page op het EK, met Albert Stuijvenberg als zijn assistent. Giggs mag thuisblijven.