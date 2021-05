De Condé zet Samatta op lijst als opvolger van Onuachu: "Maar dat gaan we niet doen"

Dimitri De Condé heeft werk op de plank liggen. De sportief directeur moet er vooral voor zorgen dat er geen leegloop komt bij KRC Genk. Al zal Paul Onuachu zijn seizoen wellicht verzilveren.

“Paul wordt 27 én is topschutter met meer dertig doelpunten”, beseft ook Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws. “Wij zullen meewerken aan een transfer als er zich een club meldt die een bedrag op tafel legt dat we niet kunnen weigeren. Op dit moment is die aanbieding er niet.”

Toch speurt De Condé inmiddels de markt af naar een vervanger. “De naam van Ally Samatta staat op onze lijst. Hij is ondertussen definitief overgenomen door Fenerbahçe voor zes miljoen euro. Dat maakt het dossier complex.”

Ally Samatta is 28, heeft een hoge transfersom én dan zijn er nog zijn looneisen

“We kunnen geen atypische transfer doen voor Genk”, besluit de sportief directeur. “Ally is 28, heeft een hoge transfersom én dan zijn er nog zijn looneisen. Dat gaan we niet doen. Al sluit ik een terugkeer niet uit als er een andere constructie mogelijk is.”