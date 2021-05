Messi of Ronaldo? In deze statistiek heeft de Argentijn de bovenhand

We zullen nog maar eens de zoveelste straffe statistiek van Lionel Messi bovenhalen. De Argentijn heeft dit seizoen voor de negende keer in zijn carrière meer dan 30 doelpunten op een seizoen gescoord. Eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo doet net iets minder met acht keer.

Lionel Messi speelt ondertussen al bijna 17 jaar bij FC Barcelona. Zowel op individueel vlak als met Barça won de Argentijn vele prijzen. Van tijd tot tijd duikt er dan ook eens een straffe statistiek op van de kapitein van Barcelona in de media.

