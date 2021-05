Ex-Racing Genk speler is grof wild op de transfermarkt

Ruslan Malinovskyi is gewild op de transfermarkt. Vanuit de Serie A maar ook Ligue 1 & Premier League teams zitten achter hem aan.

Volgens Sport Arena is Malinovskyi op de radar van PSG en Chelsea verschenen. Ook in Italië zijn een aantal ploegen geïnteresseerd zoals het Inter van Romelu Lukaku en Napoli van Dries Mertens. Atalanta kon de international voor zo'n 13.5 miljoen Euro overnemen van Racing Genk dat zelf 2 miljoen Euro betaalde voor de Oekraïense middenvelder. Volgens Transfermarkt.be wordt zijn huidige transferwaarde geschat op 20 miljoen Euro. Geïnteresseerde clubs zullen nog wel een pak meer voor hem moeten neertellen want zijn huidig contract loopt pas binnen twee jaar af.

Racing Genk heeft bij de verkoop nog een doorverkoopclausule bedongen waardoor ze bij een eventuele transfer nogmaals langs de kassa passeren.