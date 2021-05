Big Rom als eerste Belg ooit MVP in Serie A

Romelu Lukaku is de beste speler op de Italiaanse velden. De aanvaller van Inter Milano FC heeft die prijs vanavond gekregen. Nooit eerder viel die eer een Belg te beurt.

Romelu Lukaku is verkozen tot Most Valuable Player van de Italiaanse Serie A. Big Rom pakte met Inter Milano FC niet alleen de landstitel, maar was met zijn doelpunten één van de absolute speerpunten van de landskampioen.

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht volgt op de erelijst Cristiano Ronaldo op. Laat ons hopen dat hij dat kunstje nog een keertje kan overdoen op het komende EK...