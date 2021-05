Sensationele terugkeer in de maak? Steeds meer twijfels over toekomst Cristiano Ronaldo bij Juventus

Gaat Cristiano Ronaldo opnieuw in de Premier League voetballen? De kans is bestaande, want er zouden twijfels zijn over de toekomst van de Portugese vedette bij Juventus. Manchester United is er dan ook als de kippen bij om hem weg te kapen bij de Italianen.

Volgens verschillende media, waaronder de Sunday Mirror, zou Cristiano Ronaldo niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar Manchester United. De Portugese ster zou twijfels hebben over zijn toekomst bij Juventus. Bij Manchester United zien ze de superster maar al te graag terugkomen. Zo zorgde Cristiano Ronaldo in het verleden voor veel successen bij de Engelse topclub. In 292 wedstrijden voor Manchester United was Ronaldo goed voor 118 doelpunten en 69 assists.