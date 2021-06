AA Gent gelooft in 18-jarige youngster: "Hij wist me op korte tijd te overtuigen"

AA Gent maakte deze week bekend dat het de 18-jarige Robbie Van hauter een profcontract gaf. De verdedigende middenvelder kon de sportieve staf overtuigen.

Van hauter spreekt zelf over zijn kwaliteiten op de clubwebsite. "Mijn sterkste punten zijn mijn technische kwaliteiten, het feit dat ik een echte aanjager probeer te zijn en mijn vista", aldus Van hauter. "Ik moet fysiek nog sterker worden en proberen nog iets rustiger te blijven aan de bal."

Sportief manager Tim Matthys is alvast fan. "Robbie heeft mij op korte termijn weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Hij kwam aan bij de beloften en profileerde zich meteen tijdens de oefenwedstrijden. Hij is een echte aanjager, beschikt over een zeer goede mentaliteit en is bereid om alles te doen om het te maken als prof. Dit is een eerste stap voor hem."