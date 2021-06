Tegenstander Rode Duivels wint maar kan niet overtuigen

Rusland won dan wel van Bulgarije maar overtuigen deden ze zeker niet. Dit is goed nieuws voor de Rode Duivels die Rusland als tegenstander zullen ontmoeten op het Europees Kampioenschap.

Rusland is op zaterdag 12 juni de eerste tegenstander van België op het EK. De Russen speelden vanavond een oefenmatch tegen Bulgarije. Ze wonnen na een zwakke prestatie met 1-0.

De Russen wisten in de eerste helft niet te scoren. De Bulgaren zijn zeker geen topland in het voetbal en staan momenteel 71ste op de FIFA-ranking. Rusland was niet bij machte om zijn wil op te leggen aan de tegenstander en liet een zwakke indruk achter. Sobolev wist in de 84ste minuut via een gevleide penalty van Aleksandr Sobolev alsnog de zege binnen te halen.

Rusland staat 38ste op de wereldranglijst en op papier een vogel voor de kat tegen de Rode Duivel. Anderzijds blijft Rusland een stugge tegenstander die zich voor eigen publiek zal willen laten zien op het EK.