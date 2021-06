Bayern München en vleugelspeler komen niet tot een akkoord over een nieuw contract: hij mag vertrekken bij een topaanbieding

De kans is bestaande dat Kingsley Coman deze zomer zal vertrekken bij Bayern München. De Duitse topclub en de Franse vleugelspeler waren aan het onderhandelen over een nieuw contract, maar ze zijn niet tot een akkoord gekomen.

Volgens Bild zal Kingsley Coman zijn contract niet verlengen bij Bayern München. De Fransman zou te hoge salariseisen hebben en daardoor mag hij vertrekken van de Duitse topclub. Hij mag wel enkel bij een topaanbieding vertrekken.

In het verleden toonden enkele Engelse topclubs zoals onder meer Manchester United en Chelsea al interesse in de vleugelspeler. Coman was dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 15 assists in 39 wedstrijden in alle competities samen.