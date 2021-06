Is redding van Köln een vergiftigd geschenk voor Bornauw? 'In geval van degradatie kon verdediger voor dit bedrag weg'

Sebastiaan Bornauw is gegeerd wild op de transfermarkt. Enig probleem: 1.FC Köln wil zo'n minstens vijftien miljoen vangen voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. In dat opzicht is de redding van zijn club een vergiftigd geschenk.

1.FC Köln kon zich na een lange en slepende degradatiestrijd uiteindelijk handhaven in de Bundesliga. Sebastiaan Bornauw was één van de defensieve sterkhouders. Het levert hem de interesse van enkele Duitse en Engelse subtoppers op. Maar net die redding kan een vergiftigd geschenk betekenen. Express weet dat Bornauw bij een degradatie voor amper zes miljoen euro kon vertrekken. Vandaag vraagt Köln het drievoudige voor de verdediger. Paars-wit hoopt wél op jackpot RSC Anderlecht ziet het dan weer wél graag gebeuren. De Belgische recordkampioen heeft recht op 25 procent van de doorverkoop van Bornauw. Met andere woorden: laat Köln maar héél véél vragen.