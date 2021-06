🎥 Neymar begint sterk aan Copa America en nadert op levende legende Pélé

Een benutte strafschop betekende zijn 67ste goal voor Brazilië in 106 interlands. Daarmee is Neymar nog maar tien goals verwijderd van de levende legende Pelé, de topscorer aller tijden.

šŸ—£ļø “He’s one of the most creative players I've seen in the Seleção shirt,” said @Pele of @neymarjr.



šŸ¤© As well as another assist today, Neymar hit his 67th international goal – one more than Lewandowski & just 10 shy of the Brazil record šŸ‡§šŸ‡·@CBF_Futebol pic.twitter.com/PuSpGSCPYd