Nederland sluit 'nieuw Oranje' voorzichtig in de armen: "Hoofdrol voor twee arbeiders met kolengruis aan de voeten"

In de aanleiding naar het EK kreeg Nederlands bondscoach Frank de Boer veel kritiek te verwerken. Weinig Nederlanders geloofden in 'hun Oranje', want veel vedetten zitten er niet in. Na de eerste zege tegen Oekraïne is dat - min of meer - veranderd.

De meeste Nederlandse kranten zijn voorzichtig positief. Er is enthousiasme, maar niet overdreven. In De Volkskrant zijn ze iets kritischer. Ze beschrijven het als "stroeve start met ups en downs". “De werkende klasse van Oranje hief zich op het schavot van eer, in het eerste optreden van het Nederlands elftal op een eindtoernooi in zeven jaar”, klinkt het. “Twee mannen van wie je je soms afvraagt wat ze in het Nederlands elftal te zoeken hebben, eisten de hoofdrol op en joegen de euforie door de Johan Cruijff Arena.” “Denzel Dumfries en Wout Weghorst, arbeiders met kolengruis aan de voeten. Werkers. Rouwdouwers. Nederland - Oekraïne eindigde in 3-2, na een dramatische slotfase: 2-0 voor, 2-2, en dan de winnende kopbal van Dumfries, die dol van vreugde ter aarde zeeg en de 16 duizend, onder wie een een blije koning en koningin, liet klinken als honderdduizend.”

