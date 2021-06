Miserie op de linkerflank: eerder twijfelachtige Chadli zal moeten spelen

Een tegenvaller van formaat voor Roberto Martinez: Thorgan Hazard is out voor de match tegen Finland. En ook zijn eerste vervanger, Nacer Chadli, was afgelopen week op de sukkel.

Hazard heeft de ligamenten van de knie verrokken na een trap in de match tegen Denemarken. Hij moet even rust nemen. Dat betekent dat Nacer Chadli normaal gezien speelt, maar ook dat wordt afwachten, want hij trainde vandaag voor de eerste keer nadat hij niet kon spelen tegen Denemarken. Hazard mankte vandaag, maar mogelijk geraakt hij wel fit voor de 1/8ste finale van binnen een week. Martinez heeft niet al te veel opties meer op de flank, nadat eerder Timothy Castagne uitviel. Carrasco is ook een mogelijkheid, maar die speelt daar niet zo graag.