Engelse bondscoach verwacht moeilijke wedstrijd tegen Duitsland: "Als je naar hun ploeg kijkt zie je vier WK-winnaars en zes CL-winnaars"

Engeland en Duitsland nemen het 29 juni tegen elkaar op in de achtste finale van het Europees Kampioenschap. Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, toonde veel respect voor de Duitsers.

Op het wedstrijdblad zullen veel grote namen staan. Beide elftallen hebben spelers in de rangen die veel prijzen hebben gepakt in hun carrière en dat weten de Engelsen ook.

Southgate prijst de manschappen van de Duitse bondscoach Joachim Löw op de persconferentie: "We spelen tegen een hele sterke tegenstander. Als je naar hun ploeg kijkt zie je vier WK-winnaars en zes CL-winnaars op het blad." De kans dat het een gelijkopgaand duel wordt is groot.

Strafschoppen

Gareth Southgate houdt dan ook rekening met mogelijke strafschoppen. "We trainen altijd op penalties. We deden het op het Wereldkampioenschap en in de Nations League en toen hebben we twee keer de strafschoppenreeks gewonnen. (tegen Colombia en Zwitserland)"