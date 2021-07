Drukke dag bij SK Lommel: twee Scandinavische nieuwkomers, twee contractverlengingen

Lommel SK zag de afgelopen weken heel wat spelers vertrekken. Gisteren stelden de Noord-Limburgers de twee eerste aanwinsten voor. Daarvoor ging Lommel de Scandinavische toer op.

Met Jesper Tolinsson heeft Lommel een nieuwe centrale verdediger beet. De 18-jarige Zweed tekende afgelopen winter al een contract dat hem tot 2026 aan Lommel bindt, maar werd vrijdag officieel voorgesteld. Tolinsson was bij IFK Göteborg onbetwist titularis. Met de transfer van de Zweedse jeugdinternational is een transferbedrag van 2 miljoen euro gemoeid.

Ook de tweede Lommelse nieuwkomer komt uit Scandinavië en is zo mogelijk nóg jonger. Johu Talvitie is een 16-jarige Fin, die in eigen land beschouwd wordt als the next big thing. De aanvaller komt over van Ilves Tampere.

Naast deze twee transfers maakte Lommel ook bekend dat Milan Troonbeeckx (19) zijn contract verlengd heeft tot medio 2024. Tot slot kreeg Rafik Belghali, een jongen uit de eigen opleiding, een eerste profcontract. Lommel-coach Liam Manning gaf aan dat hij nog rekent op twee tot vier versterkingen.

Het ambitieuze Lommel SK zal dit seizoen weer de nodige stappen willen zetten naar hun uiteindelijke doel: promotie naar de Jupiler Pro League.