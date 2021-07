De owngoal is topscoorder op het EK: buitengewoon veel eigen doelpunten

Simon Kjaer maakte tegen Engeland een owngoal die leidde tot de 1-1. Het was de elfde owngoal van dit EK en dat is een recordaantal.

Tot voor het Europees Kampioenschap 2020 waren er negen owngoals gemaakt in de Geschiedenis van het EK. Alleen op dit tornooi staat de teller al op elf owngoals. Het is moeilijk om hier een verklaring voor te vinden, maar er wordt in ieder geval wel hard mee gelachen op sociale media.

Lijst met EK owngoals.