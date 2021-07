Advocaat over zijn periode bij de Duivels: "We kregen de ruimte waar de kopieermachine en de koelkast stonden"

Dick Advocaat was maar een half jaar bondscoach van België vooraleer hij "een niet te weigeren aanbieding uit Rusland" kreeg. In die tijd stond de professionalisering van de KBVB nog in zijn kinderschoenen. Daar getuigt hij nu over in Sport/Voetbal Magazine.

Hij spreekt er over amateuristische toestanden. "Ik kreeg met mijn assistenten een ruimte toegewezen met de koelkast en het kopieerapparaat, terwijl anderen daar de grootste kamers hadden”, vertelt hij. “Nu waren wij daar maar twee keer in de week en werkten zij daar fulltime, maar die mensen moesten steeds in onze kamer zijn, voor een kopietje of iets fris, terwijl wij daar zaten te bespreken. Op dat moment was de bondscoach niet zo belangrijk bij de Belgische voetbalbond, had ik het idee.”

Sindsdien is er wel een heel lange weg afgelegd en de professionalisering heeft zich enorm doorgezet. Advocaat is nu echter nog steeds verwonderd dat we het in België nog steeds over hem hebben. “Kennelijk heb ik er toch wat gedaan en ik begrijp de teleurstelling ook wel dat ik net toen vertrok. Er was iets op gang gebracht, het werd allemaal wat professioneler, en ik had me daar ook mee verbonden.”