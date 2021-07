Feyenoord presenteert nieuwe nummer 10 op hilarische wijze

Orkun Kökçü is de nieuwe nummer 10 van Feyenoord. De creatieve middenvelder speelde vorig seizoen met nummer 23, maar door het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax is nummer 10 vrijgekomen in De Kuip. Feyenoord maakt de switch met een ludieke video bekend via sociale media.

In de video maakt Kökçü een groepschat aan met Jens Toornstra en Bryan Linssen, die allebei een nieuw telefoonnummer moesten nemen na het uitlekken van screenshots uit een chat van de selectie. "Hey boys! Ik stuur jullie ook even mijn nieuwe nummer", schrijft Kökçü met een knipoog, waarna hij een foto bijvoegt van zichzelf met zijn nieuwe shirt. Toornstra en Linssen reageren op exact dezelfde manier als ze deden in het gelekte screenshot na het vertrek van Berghuis uit de groepschat. 📱 @Orkun_Kokcu has entered the chat… pic.twitter.com/kOo6zuO7oC — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2021