Chiellini zit niet langer 'zonder club': na EK-triomf zet verdediger binnenkort handtekening onder contract

Het was een aparte situatie waarin Giorgio Chiellini in verzeild geraakte. Na de EK-triomf met de Squadra... zat Chiellini zonder club. Zijn contract liep immers af aan het einde van juni. Inmiddels is er toch een oplossing uit de bus gekomen.

De situatie van Chiellini was enigszins vergelijkbaar met die van Messi bij Barcelona: iedereen ging uit van een verlengd verblijf, maar het contract bij Juventus was wel ten einde. Als er kapers op de kust waren die de 36-jarige Chiellini wilden aantrekken, zijn die er nu aan voor de moeite. Honger naar nog meer prijzen Op een ceremonie in zijn thuisstad Livorno sprak Chiellini de mensen toe. De Italiaan gaf aan dat zijn honger naar prijzen nog altijd niet is gestild en dat hij ook gewoon zal aansluiten op de groepstrainingen bij Juventus, de club waar hij het voorbije seizoen bij volmaakte. Giorgio Chiellini gaat dus bij Juventus blijven. Zijn contract zal wellicht binnenkort verlengd worden. Chiellini staat al sinds 2004 op de loonlijst bij Juve.