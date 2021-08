Siemen Voet trots op zijn gouden Nina: "Het is een lastig jaar geweest"

Siemen Voet, de partner van Nina Derwael die goud pakte op de Spelen, is uiteraard heel trots op zijn vriendin.

Hij moest de finale alleen volgen in zijn appartement in Zwolle. Gisteravond had hij nog een wedstrijd moeten spelen. "Haar vorige drie competities op de Spelen heb ik alleen gevolgd. Dus dacht ik dat het geluk bracht", vertelt Voet aan Sporza. "Ik heb meteen met de mama van Nina en mijn eigen moeder gebeld. Er vloeiden tranen van geluk."

Derwael ging vol vertrouwen naar de finale toe. "Vannacht bleef ik iets langer op om haar te horen toen ze opstond in Tokio. Ze was enorm rustig en straalde veel vertrouwen uit.”

Gemakkelijk is het alvast niet geweest, maar de beloning maakt veel goed. "Het is een lastig jaar geweest, ook voor ons als koppel. Het siert haar dan ook dat ze zich goed afgeschermd heeft het afgelopen jaar. Dat is haar kracht, zich focussen op het doel dat ze voor ogen heeft. Elke dag en elke training opnieuw."