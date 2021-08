'Klopp heeft ideale versterking op het oog en klopt daarvoor aan in Milaan'

Liverpool FC zoekt aanvallende versterking en is tijdens die zoektocht in Milaan gestrand. Lautaro Martinez staat helemaal bovenaan het verlanglijstje van Jürgen Klopp.

Nochtans had Lautaro Martinez eerder al aangegeven dat enkel een Spaans avontuur - lees: een transfer naar Real Madrid of FC Barcelona - hem kan verleiden tot een vertrek bij Inter Milano FC.

Volgens de Italiaanse media mag Liverpool FC echter als de uitzondering op die regel gezien worden. Vooral de aanwezigheid van Jürgen Klopp kan ervoor zorgen dat Martinez een overstap naar de Premier League ziet zitten.

Tachtig miljoen euro

Al is het nog maar de vraag of Inter wil meewerken aan een transfer van de spitsbroeder van Romelu Lukaku. Voor minder dan tachtig miljoen euro zullen the Reds met lege handen op het vliegtuig moeten stappen.