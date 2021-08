RIP Jergé Hoefdraad: Ex-profvoetballer alsnog overleden aan verwondingen van schietpartij

Jergé Hoefdraad is overleden aan de gevolgen van de schietpartij waarvan hij zondag het slachtoffer werd.

Jergé Hoefdraad werd zondagmorgen neergeschoten in Amsterdam toen hij wilde tussenkomen bij een ruzie. Hij zou van dichtbij in het hoofd geschoten zijn. In kritieke toestand werd de 35-jarige oud-voetballer van Ajax naar het ziekenhuis gebracht.

Maandag meldde de politie dat Hoefdraad overleden was, maar even later werd dat bericht terug ingetrokken. Hoefdraad is nu toch bezweken aan zijn verwondingen.

Ondertussen zou de politie een verdachte aangehouden hebben. De politie vroeg de verdachte zich te melden omdat zijn identiteit bekend was.