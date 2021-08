D-Day voor Anderlecht: er moet gescoord worden in Albanië

Laçi-Anderlecht, een affiche die niet tot de verbeelding spreekt, maar wel heel belangrijk is voor de Brusselaars. Als Anderlecht dit seizoen Europees wil spelen moeten ze in de voorlaatste voorronde van de Conference League voorbij het Albanese Laçi geraken.

De spanning is te snijden in het paars-witte kamp. Een teleurstellend seizoensbegin met amper 1 op 6 tegen Union en Eupen is niet wat de spelers, trainers en supporters verwacht hadden. Vandaag mag, of eerder moet, het beter zijn. Als de Brusselaars dit seizoen in de groepsfase van de Conference League wil aantreden, moeten ze eerst voorbij het Albanese Laçi geraken. Om voorbij Laçi te geraken zal er moeten gescoord worden, en laat het nu net dat zijn waar Anderlecht dit seizoen problemen mee heeft.

Meteen Zirkzee?

Opvallend is dat de nieuwe spits van Anderlecht, Joshua Zirkzee, onmiddellijk in de selectie werd opgenomen voor de wedstrijd. "Josh’ is klaar, hij kan van waarde zijn", verklaarde Vincent Kompany op de persconferentie voor de wedstrijd. De kans is groot dat de jonge Nederlander zal invallen en dat Isaac Kiese Thelin of Benito Raman in de basis zal staan, maar dat is nattevingerwerk. We zullen pas om 19u zien wie er in de spits zal staan bij de Brusselaars.

Moet Anderlecht schrik hebben van dat Albanese ploegje? Op zich zou Laçi geen probleem mogen zijn voor de Brusselaars. De enige Europese ervaring die ze hebben is in de voorrondes van de Europa League en verder dan de tweede voorronde kwamen ze zelfs nooit. De meeste spelers die Shpëtim Duro onder zijn hoede heeft zijn relatief jonge Albanezen. Volgens Transfermarkt.be heeft de 'duurste' speler van Laçi slechts een marktwaarde van 350.000 euro. Om een vergelijking te maken: dat is minder dan Aristote Nkaka van Anderlecht (marktwaarde van 400.000 euro).