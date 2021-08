1B- Waasland-Beveren draait knop op om na degradatie: "Als we nu niet klaar zijn, wanneer dan wel?"

Op (oh ironie) vrijdag 13 augustus gaat de competitie in 1B van start. De komende dagen stellen we de acht ploegen aan u voor. Vandaag: Waasland-Beveren, dat zich miraculeus behoedde van rechtstreekse degradatie, maar zijn vel uiteindelijk niet kon redden in de play-offs tegen Seraing.

Vorig seizoen

Waasland-Beveren werd voor het seizoen andermaal getipt als degradatiekandidaat nummer één. De competitiestart was heel moeizaam, maar een fraaie dertien op vijftien in de maand december gaf de Beverse burger moed. Na nieuwjaar ging het steil bergaf bij de Leeuwen. Op de slotspeeldag, toen het kalf al verdronken leek, kon Waasland-Beveren rechtstreekse degradatie vermijden na een heldhaftige zege op het veld van OHL. In de play-offs toonde Seraing zich over twee wedstrijden duidelijk sterker dan geel-blauw, dat degradeerde uit de hoogste klasse.

Transfers

In: Jacob Buus Jacobsen (AC Horsens), Chris Kablan (FC Thun), Joan Simun Edmundsson (Arminia Bielefeld), Daniel Maderner (SCR Altach), Michael Davis (KV Mechelen), Jacob Montes (Crystal Palace, huur), Kevin Hoggas (Cercle Brugge), Adama Traoré (Abidjan City).

Uit: Andreas Wiegel (?), Serge Leuko (?), Djihad Bizimana (KMSK Deinze), Louis Verstraete (einde huur), Daan Heymans (Venezia), Danel Sinani (einde huur), Jeremy Cijntje (einde huur), Michael Frey (einde huur), Din Sula (Virton), Miguel Vieira (einde huur), Lucas Pirard (Union), Aboubakary Koita (STVV), Amine Khammas (Apollon Limassol), Alexis Gamboa (?), Felix Bastians (?).

Dries Wuytens: "Zeggen dat we een rustig seizoen willen draaien, zou onzin zijn"

Vooruitblikken op de competitie doen we met Dries Wuytens (30). De ervaren centrale verdediger van Waasland-Beveren begint met de nodige ambities aan zijn tweede seizoen op de Freethiel: "Natuurlijk willen we promoveren."

Voorbereiding? "We mogen spreken van een goede voorbereiding. In het beginnen was het zoeken, want we moesten toch wennen aan de nieuwe jongens en nieuwe manier van voetballen. We raken alsmaar beter en beter op mekaar ingespeeld. Of we klaar zijn? Ik denk dat de selectie nog niet compleet is, ik verwacht nog wel enkele aanwinsten. Maar los daarvan hebben we een stevige voorbereiding van acht weken achter de rug. Als je dan niet klaar bent, wanneer dan wel?"

Coach? "Marc Schneider is een heel spontane coach, die veel belang hecht aan bereikbaarheid en openheid. Maar wees maar zeker dat hij ook streng kan zijn als het nodig is. De manier van voetballen is sinds dit seizoen veranderd. De coach kiest vaak voor aanvallend voetbal met veel balbezit. Ja, dat is aanpassen, maar dat hoort erbij als profvoetballer."

Ambitie? "Ik denk dat drie à vier clubs willen promoveren. Lierse K . heeft opeens twinitig spelers gehaald, Moeskroen zal ook wel met ambitie aan het seizoen beginnen. Van Lommel en Westerlo verwacht ik ook iets. En wij? Natuurlijk willen wij promoveren. Kampioen of via de play-offs: dat interesseert me niet. Het zou onzin zijn om te zeggen dat we nu een rustig seizoen willen draaien in 1B. Trouwens, ik speelde tot dusver twee seizoenen in de Nederlandse Eerste Divisie en zowel met Willem II als Sparta promoveerden we meteen. Hopelijk is het na dit seizoen drie op drie wat dat betreft."

Nieuwkomers? "Kevin Hoggas is sowieso een aanwinst, maar die kent iedereen van Cercle Brugge. Voor het overige verwacht ik toch wel wat van Chris Kablan, die heel wat in zijn mars heeft. Als linksachter beschikt hij over een steengoede techniek. Wat me opvalt, hij vindt de balans tussen offensieve impulsen geven en zijn defensieve taken niet verwaarlozen. Bovendien heeft hij in Zwitserland al met onze coach gewerkt, dat helpt natuurlijk."

Wedstrijden tegen broer Stijn (Lommel SK)? "Daar gaat het in de familie al wel over. Voor elke match zouden we veertig kaartjes moeten hebben (lacht). Dat gaat ongetwijfeld heel leuk worden, maar het is geen unicum. Zo speelde ik met Willem II al eens tegen hem in zijn AZ-periode."