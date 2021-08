Nog niet officieel weg maar het nu al verkorven bij deel van de aanhang: muurschildering van Lukaku in Milaan beklad

Romelu Lukaku is op weg naar Chelsea en dat zien ze in Milaan niet graag gebeuren. Toch niet bij het blauw-zwarte deel van de stad. Lukaku had een cruciaal aandeel in de landstitel van Inter, maar maakt zich met zijn transfer naar Chelsea nu een pak minder populair.

Nochtans had Lukaku aanvankelijk laten weten zeker bij Inter te blijven. Chelsea bleef echter aandringen en steeds meer centen op tafel leggen. Helemaal rond is de transfer nog niet, maar het is wel duidelijk dat het er zit aan te komen.

Dat kan een deel van de Inter-fans maar moeilijk verkroppen. Een muurschildering van Romelu Lukaku in Milaan is beklad. Wanneer de transfer straks in kannen en in kruiken is, zal de reputatie van Lukaku in de Inter-gelederen wellicht nog een knauw krijgen.

Onder de bekladde muurschildering werd ook een spandoek uitgerold, waarmee een deel van de aanhang van de Italiaanse landskampioen zijn onvrede uit. Het zag Hakimi al vertrekken en zowel Lukaku als Lautaro worden in verband gebracht met een transfer naar Engeland. Inter zou dus wel eens fel verzwakt aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.