Romelu Lukaku tekent al één nieuw contract... met zijn huidige makelaar: "Je bent mijn koning"

Het is wachten tot Romelu Lukaku zijn contract bij Chelsea tekent: Eén ding staat vast: zijn makelaar Federico Pastorello zal hem de volgende jaren blijven bijstaan. Met hem heeft de Rode Duivel alvast een nieuw contract afgesloten.

Pastorello is maar wat blij met het nieuws. De 48-Italiaan maakte het zelf bekend via zijn sociale media, met een foto van hem en Lukaku in hotel de Paris Monte-Carlo, één van de luxehotels in Monte Carlo. Lukaku steekt alvast de duim omhoog: hij hoeft zich geen zorgen meer te maken over wie zijn belangen gaat behartigen.

"Ik ben trots dat ik de contractverlenging met Romelu Lukaku kan aankondigen', schrijft Pastorello erbij. "We blijven samen tot 2023." Pastorello laat Lukaku nog eens weten hoeveel het voor hem betekent: "Je bent mijn koning!"

Pastorello kreeg de voorbije weken berichten van Inter-fans, in de hoop hem te overtuigen om Lukaku niet naar Chelsea te laten gaan. Dat lijkt er desondanks toch van te komen. "Jullie zullen zijn redenen gauw te horen krijgen", liet Pastorello al optekenen.