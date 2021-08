Uitsupporters nog altijd niet welkom tijdens interlands in september

Ook in de eerstvolgende interlands zijn uitsupporters niet welkom. Dat hebben de UEFA en de FIFA beslist. Het gaat om interlands die in de maand september op het programma staan. Dat kunnen zowel vriendschappelijke wedstrijden als WK-kwalificatiematchen zijn.

De Rode Duivels spelen bijvoorbeeld drie kwalificatiematchen voor het WK in Qatar in een tijdsspanne van zes dagen. Op 2 september gaan ze op bezoek in Estland en op 8 september nemen ze het buitenshuis op tegen Wit-Rusland. Tussendoor ontvangt België op 5 september Tsjechië.

😢 No Belgian fans allowed for our away games against Estonia (2/9) and Belarus (8/9). See you all in Brussels against Czech Republic!



