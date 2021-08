Amerikaanse zakenman heeft grootse plannen met tweedeklasser: "Plan om binnen de twee jaar in eerste afdeling te voetballen"

RWDM is één van de weinige tweedeklassers die momenteel nog in Belgische handen vertoeft. Maar ook dat kan snel verleden tijd zijn. Een Amerikaanse zakenman wil namelijk een voetbalimperium uitbouwen.

Joseph Dagrosa had in het verleden al Girondins de Bordeaux in handen en probeerde tevergeefs voet aan wal te krijgen bij Newcastle United en Southampton FC. CBS Sports weet dat de Amerikaanse zakenman RWDM wil overnemen.

Het is zijn bedoeling om een voetbalimperium te bouwen naar het voorbeeld van City Football Group. Zo zijn er gesprekken lopende met Braziliaanse en Portugese eersteklassers en wil hij enkele jeugdacademies in Zuid-Amerika en Afrika in het verhaal betrekken.

Samenwerking met andere clubs én academies

“RWDM is een Belgische club die in de tweede afdeling speelt”, klinkt het bij Dagrosa. “Maar ze hebben een geschiedenis op het hoogste niveau. Het plan is om dat binnen twee jaar te doen. Er staan alvast enkele spelers klaar die het niveau zeker zullen kunnen dragen.”