🎥 BEKIJK HIER: De heerlijke vrije trap van Marcos Alonso met Chelsea

Marcos Alonso, de Spaanse linksachter van Chelsea, liet zich vandaag opmerken met een heerlijke vrije trap.

Marcos Alonso kent een prachtige seizoensstart bij Chelsea, waar hij nu aan zijn zesde seizoen begint. Na zijn goede wedstrijd tegen Villarreal in de Europese Super Cup, wist de Spanjaard vandaag meteen te scoren op de openingsspeeldag van de Premier League.

Alonso opende met een prachtige vrije trap de score tegen Crystal Palace. De vrijetrappenspecialist zit nu al aan 25 doelpunten in het shirt van Chelsea en het is niet onwaarschijnlijk dat we hem dit seizoen nog eens zien scoren vanop een stilstaande fase.