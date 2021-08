📷 Romelu Lukaku persona non grata in Milaan: Inter-fans bekladden opnieuw muurschildering van spits

Inter Milaan en Romelu Lukaku: het leek een droomhuwelijk. Inmiddels is de spits, na zijn transfer naar Chelsea, persona non grata in de Italiaanse modestad. Opnieuw werd er een muurschildering van de Rode Duivel beklad.

Zondagochtend publiceerde Romelu Lukaku nog een afscheidsboodschap voor de supporters van Inter, maar die willen er niets van weten. Zij hebben hun woede geuit door opnieuw een muurschildering van de Rode Duivel te vernielen. Tot voor kort pronkte er net buiten Stadio Giuseppe Meazza een fraaie muurschildering van de 28-jarige spits. Enkele maanden geleden werd zijn woordenwisseling met Zlatan Ibrahimovic er vereeuwigd. Ondertussen hebben de fans zijn gezicht weggekrabd en de woorden ‘geldwolf’ toegevoegd. Eerder werd er ook al een andere muurschildering door de harde kern vernield. De nieuwe spits van Chelsea speelde twee jaar in het shirt van de Nerazzurri en leverde de club een recordbedrag van 115 miljoen euro op. Romelu #Lukaku a publié un long message d’adieu aux tifosi de l’#Inter aujourd’hui pour expliquer son choix de partir à Chelsea. Mais le tag de son altercation avec Ibra (juste a côté de San Siro) a été vandalisé à Milan : “Traître vendu”. pic.twitter.com/ICEweTprca — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 15, 2021