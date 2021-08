Ex-speler AA Gent maakt wederoptreden nadat hij door corona op intensive care belandde: "Was bang dat ik niet meer kon voetballen"

Een zware 0-4 nederlaag lijden en toch tevreden zijn, het kan. Elton Kabangu (23) vierde bij Willem II zondag zijn wederoptreden nadat hij zwaar getroffen werd door het coronavirus in juli vorig jaar.

Door de besmetting liep Kabangu (ex-AA Gent) een longinfectie op waardoor hij liefst zestien dagen op intensive care doorbracht. "Ik moest weer helemaal van nul beginnen. Ik ben bang geweest dat ik nooit meer zou kunnen voetballen", vertelde onze landgenoot na afloop voor de camera van ESPN.

"Ik kon niets meer... Ik moest zelfs leren lopen, maar gelukkig kreeg ik veel steun van de mensen rondom mij. Dankzij hen en dankzij mijn geloof vond ik de kracht om sterk te blijven."

Tegen Feyenoord viel Kabangu halfweg de tweede helft in. Willem II was een maatje te klein voor de Rotterdammers en gingen uiteindelijk met 0-4 ten onder. Toch had Kabangu iets te vieren. "Eindelijk ben ik terug voetballer. Ik ben 100% fit, misschien wel sterker dan ik voorheen was", besluit Elton Kabangu.