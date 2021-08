🎥 Kippenvelmoment(en): vol Anfield laat ons opnieuw genieten van You'll Never Walk Alone

Nu de coronamaatregelen steeds meer en meer versoepeld worden, haalt ook de voetbalfan opgelucht adem dat hij opnieuw naar het stadion mag gaan.

In de Engelse Premier League mogen de stadions terug volzitten met vurtige supporters en een van de ploegen die het meeste rekent op haar vurige aanhang is Liverpool.

Een deel van die supporters stond klaar om de spelersbus warm te onthalen bij aankomst aan het stadion.

Tradities gaan niet verloren in Liverpool, zelfs niet na een coronapauze van anderhalf jaar, want zoals steeds zongen ruim 50.000 supporters You'll Never Walk Alone net voor de aftrap. Een eerste kippenvelmoment.

During the course of the pandemic, we were deeply saddened to lose much loved friends from our football family.



You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/fm5vBAY32Z — Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021

Even later was er plaats voor een meer ingetogen moment toen er een minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers van de coronapandemie.