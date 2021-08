Jorginho door UEFA verkozen tot beste speler van het seizoen

Jorginho werd door de UEFA verkozen tot speler van het seizoen.

Jorginho werd door de UEFA verkozen tot speler van het seizoen. Dat maakten ze bekend tijdens de loting van de Champions League vandaag in Istanbul. Afgelopen seizoen speelde de Italiaanse middenvelder een uitstekend seizoen. Met Chelsea won hij de Champions Leaguefinale tegen Manchester City en met Italië won hij het EK tegen Engeland. Hij was nog maar de tiende speler die deze twee prijzen in hetzelfde seizoen won.

"Helaas kan ik er niet bij zijn in Istanbul vanwege de coronabeperkingen, maar ik dank iedereen die me op dit pad heeft geholpen. Speciale dank gaat uit naar mijn teamgenoten, staf en coaches, maar ook naar diegenen die niet meteen in mij geloofden. Ik ben echt heel blij met deze trofee", verklaarde Jorginho aan de UEFA-zenders. Jorginho troeft Kevin De Bruyne en ploegmaat N'golo Kanté af voor de prijs.