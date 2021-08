OFFICIEEL: West Ham heeft verdediger beet die zeven jaar op de loonlijst stond bij Chelsea

Het was de voorbije dagen al duidelijk dat West Ham op het punt stond om Chelsea-verdediger Kurt Zouma over te nemen. De laatste details zijn ondertussen afgehandeld. Zouma heeft zijn handtekening gezet onder zijn contract bij West Ham.

De Franse verdediger was de voorbije jaren een vertrouwd gezicht bij Chelsea. Dat haalde hem in 2014 van Saint-Étienne naar Stamford Bridge. Een jaar later veroverde Zouma met Chelsea de League Cup en de landstitel. Na enkele jaren leek zijn verhaal bij Chelsea ten einde. Er volgden dan nog uitleenbeurten aan Stoke en Everton. Nu is het dus tot een definitieve transfer gekomen.

West Ham heeft Zouma vastgelegd tot 2025. "Ik ben heel blij en trots. Mijn gesprek met David Moyes ging heel vlot. Ik voelde dat hij me echt wilde. De ploeg is ook zeer goed begonnen aan het nieuwe seizoen", verwijst Zouma naar de 7 op 9 van zijn nieuwe werkgever.

"Na het geweldige seizoen dat West Ham vorig seizoen beleefde, heeft dat de ploeg het vertrouwen gegeven om te blijven verbeteren. Ik wil daarbij helpen", verwoordt de nieuwkomer zijn ambitie.