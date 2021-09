OFFICIEEL: ADO Den Haag haalt twee Belgen aan boord

ADO Den Haag staat na vier speeldagen in de middenmoot van de Nederlandse Eerste Divisie. De Hagenezen stelden donderdag nog twee Belgische nieuwkomers voor.

Hervé Matthys is een 25-jarige centrale verdediger die in de jeugd actief was bij onder meer Club Brugge en Anderlecht. Matthys was sinds juli een vrije speler nadat zijn contract bij Excelsior niet verlengd werd. De voormalige jeugdinternational ondertekende een contract voor één seizoen bij ADO Den Haag.

Matthys krijgt bij ADO het gezelschap van Samy Bourard. De 25-jarige Luikenaar wordt door ADO Den Haag voor een seizoen gehuurd van het Hongaarse Fehervar. Tijdens de wintermercato maakte de aanvallende middenvelder de omgekeerde beweging, maar bij Fehervar kwam Bourard nauwelijks aan spelen toe. In 19 wedstrijden in de Eredivisie was Bourard goed voor drie doelpunten en een assist.